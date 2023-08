Balogun e Morata in volata! L’Inter è su un doppio binario − CdS

È corsa a due per l’attacco dell’Inter, da un lato Balogun, dall’altro Morata. L’americano è avanti, ma lo spagnolo lo segue a ruota non perdendolo di vista

BAGARRE − A 11 giorni dall’avvio del campionato, l’Inter si ritrova con un rebus non di poco conto: chi prendere tra Folarin Balogun e Alvaro Morata? I due viaggiano su binari diversi, ma la bagarre si deciderà in volata. L’americano è il preferito della società. Giovane, talentuoso e con ottime prospettive di crescita. L’ostacolo si chiama Arsenal, con l’Inter che tenterà di strappare il sì facendo una proposta vicina ai 35 milioni di euro. A seguirlo a ruota Alvaro Morata, lo spagnolo con già 135 presenze spalmate in 4 anni di Serie A. L’usato sicuro corteggiato da mister Simone Inzaghi. Lo spagnolo costerebbe di più tra costo del cartellino (oltre 20 milioni) e ingaggio (oltre 5 milioni). In tal caso, infatti, l’Inter non potrebbe usufruire del Decreto Crescita. La bagarre si deciderà probabilmente sul rettilineo finale. Entrambi non avrebbero problemi a trasferirsi in Italia. Soprattutto Balogun, il quale ha già detto di sì all’Inter sia con i fatti (social) che a parole.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia