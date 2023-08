Inzaghi-Inter, rinnovo prima dello start ufficiale: anno extra − CdS

Simone Inzaghi e l’Inter presto ufficializzeranno il loro rinnovo di contratto. Ieri lo ha confermato lo stesso agente Tinti in sede

RINNOVO − Prima dello start ufficiale della stagione, atteso per sabato 19 agosto, l’Inter mette a posto Inzaghi rinnovandolo fino al 2025, un anno extra in più rispetto alla scadenza prefissata per il 30 giugno 2024. A confermarlo anche il suo agente Tullio Tinti, che ieri ha parlato davanti la sede interista a Viale della Liberazione. Un regalo importante per il tecnico nerazzurro, che sta per avviarsi al terzo anno di Beneamata. L’altro regalo sarà l’attaccante, per cui è corsa a due.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia