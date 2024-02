Atletico Madrid-Inter, ecco dove vedere la partita in diretta

L’Inter vince con merito la sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid, aggiudicandosi la possibilità dei due risultati a favore in vista della sfida di ritorno in programma mercoledì 13 marzo alle 21, allo Stadio Cívitas Metropolitano. Ecco dove sarà possibile vedere la partita in diretta.

