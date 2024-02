Napoli, buona la prima di Calzona! Lampo di Osimhen contro il Barcellona

Il Barcellona fa la partita al Maradona, ma il Napoli grazie alla rete di Victor Osimhen riesce a pareggiare 1-1 la sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Discorso qualificazione rinviato alla sfida di ritorno al Bernabeu.

PAREGGIO – Il “nuovo” Napoli di Francesco Calzona riparte dal pareggio in casa contro il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, rimanendo in piedi anche nei momenti di difficoltà. Al 60′ il Barcellona sblocca la partita con una grande giocata di Robert Lewandowski che riceve palla da Pedri all’interno dell’area, si smarca e calcia sul primo palo. In un momento di difficoltà, inaspettatamente arriva il gol del pareggio del Napoli con Anguissa che al 75′ serve Victor Osimhen al centro dell’area. L’attaccante nigeriano prende il tempo a Inigo Martinez che cade per terra lasciando libero l’attaccante del Napoli di calciare in porta, niente da fare per Ter Stegen.