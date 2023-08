Arnautovic non l’ultimo colpo in attacco? Dopo Samardzic l’Inter riflette

Arnautovic presto sarà il nuovo rinforzo dell’Inter per quanto riguarda l’attacco, ma dopo quanto successo con la vicenda Lazar Samardzic, in Viale della Liberazione riflettono sul possibile colpo a sorpresa.

ANCORA MERCATO – L’Inter alla fine ha concluso la trattativa legata a Lazar Samardzic dopo quanto successo con il padre e i suoi collaboratori. Con il mercato ancora aperto, la dirigenza nerazzurra ha ancora altri quindici giorni a disposizione per poter completare la rosa nel migliore dei modi, concentrandosi più sui reparti ancora scoperti, come per esempio la difesa e l’attacco. Stefano Sensi a questo punto potrebbe restare, così da prendere il “posto” dello stesso Samardzic nel ruolo di sesto centrocampista. In difesa, Simone Inzaghi chiede un profilo d’esperienza in stile Francesco Acerbi, ma è in attacco che potrebbero arrivare le sorprese.

NIENTE SAMARDZIC, TESORETTO INTER PER L’ATTACCO

Il mercato dell’Inter è tutt’altro che finito, anzi. Sfumato l’affare Samardzic e con Giovanni Fabbian ancora da piazzare, in attacco i nerazzurri potrebbero fare ancora qualcosa di importante. La dirigenza potrebbe spingere per la cessione di Joaquin Correa, e a quel punto valutare l’acquisto di un altro attaccante dopo Marko Arnautovic, con un tesoretto importante che oscilla tra i 20 e i 30 milioni complessivi, cioè la cifra inizialmente stanziata per Lazar Samardzic. Come già ribadito in precedenza, inoltre, l’Inter potrebbe utilizzare quei soldi più l’inserimento del cartellino del giovane Fabbian per provare ad acquistare l’ultimo importante tassello in attacco. Restano ancora ben quindici giorni pieni di calciomercato.