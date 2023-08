Samardzic da tutto a niente: anche l’Udinese dice no! E l’Inter ha la soluzione

Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter, compromettendo già da subito la sua carriera. Anche l’Udinese è irritata dalla gestione della trattativa da parte del suo entourage, mentre i nerazzurri hanno già la soluzione in casa.

CAMBIA TUTTO – È definitivamente saltata la trattativa per Lazar Samardzic, con l’Inter che ha deciso di rinunciare al giocatore dopo quanto successo con i suoi procuratori. Decisive (in negativo) le richieste del padre, che insieme ai suoi collaboratori aveva avanzato nuove richieste economiche chiedendo commissioni più alte di quelle già concordate con l’ex intermediario. Questo ha chiaramente compromesso la carriera del giocatore, almeno nell’immediato. Nonostante l’interesse del West Ham o di altri club, le caratteristiche tecniche del giocatore l’Inter non le ha mai messe in discussione, anzi. L’irritante atteggiamento di chi segue il ragazzo, invece, ha compromesso l’affare, e cambiare tre procuratori negli ultimi dieci giorni non ha sicuramente aiutato. Il calciatore adesso ritornerà all’Udinese, che però di reintegrarlo in rosa proprio non ne vuole sapere. Anche i bianconeri sono infastiditi dal comportamento irrispettoso del padre-procuratore, che con i suoi modi di fare ha compromesso non solo la trattativa del figlio, ma anche quella dell’Udinese per Giovanni Fabbian. Samardzic a Udine tornerà solo per riprendere ad allenarsi, a parte, in attesa di una nuova soluzione.

INTER, SENZA SAMARDZIC DI NECESSITA A VIRTÙ

SOLUZIONE IN CASA – Dopo il caso Romelu Lukaku che ha di fatto scombussolato i piani della dirigenza dell’Inter, ora anche la vicenda Samardzic. La soluzione a questo “problema”, potrebbe essere Stefano Sensi. In uscita dall’Inter dopo l’ultima stagione in prestito al Monza, ma che in questo pre-campionato si è messo in mostra sia da titolare che da subentrante, facendo molto bene. Il talentuoso centrocampista italiano potrebbe restare in nerazzurro, completando un reparto già forte anche senza Samardzic. Marotta è rimasto fermo sulle sue posizioni salvando la faccia del club, e ora potrebbe addirittura provare a stanziare quel tesoretto per migliorare altri reparti.