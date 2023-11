Juventus-Cagliari cambia la vetta: Allegri vince in difesa e avvisa l’Inter

Juventus-Cagliari modifica gli equilibri in classifica a circa 24 ore da Inter-Frosinone. La vittoria bianconera porta momentaneamente la squadra di Allegri da sola in cima alla Serie A. E nella prossima giornata, post-sosta, ci sarà proprio l’atteso scontro diretto contro l’Inter di Inzaghi

SCATTO ALLEGRI – La Juventus di Massimiliano Allegri torna momentaneamente in vetta. Da sola. In attesa di Inter-Frosinone, la squadra bianconera batte 2-1 il Cagliari di Claudio Ranieri a Torino. Decisiva la rete dell’ex Daniele Rugani al 70′, che bissa il vantaggio firmato Gleison Bremer al 60′. Non basta il gol di Alberto Dossena al 75′, che accorcia le distanze e illude un po’ gli ospiti. Allegri ringrazia la sua difesa, per una volta per quanto prodotto in fase offensiva anziché difensiva, e si riporta in cima alla Serie A con 29 punti. Appena uno in più dell’Inter di Simone Inzaghi, che deve ancora ospitare il Frosinone di Eusebio Di Francesco a San Siro nel posticipo domenicale. Poi, dopo Juventus-Cagliari e Inter-Frosinone, ci sarà la sosta per entrambe. E subito dopo, proprio a Torino, andrà in scena l’attesissimo scontro diretto: Juventus-Inter, in programma domenica 26 novembre a partire dalle ore 20:45. La lotta Scudetto in Serie A entra nel vivo. A breve in campo Monza-Torino per l’ultimo anticipo serale di questo weekend.