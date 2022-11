Sucic: «Brozovic, Modric e Kovacic miglior centrocampo del mondo!»

Luka Susic, centrocampista della Croazia, si è espresso sul centrocampo della sua Nazionale. Non ha dubbi sul trio titolare Brozovic, Modric e Kovacic. Il migliore al mondo

MIGLIORE − Le parole del giovane centrocampista croato Sucic sulla linea mediana della sua Nazionale: «Il nostro centrocampo, Modric-Brozovic-Kovavic, è il migliore del mondo! Nessuna nazionale ha un centrocampo così. Mi piace guardarli e allenarmi con loro ogni giorno. Li guardo e mi diverto, spero che questo centrocampo duri per un po’. Luka Modric è il mio idolo e mi dà consigli in campo. Spero che rimanga ancora per qualche altro anno». Le sue parole a Slobodna Dalmacija.