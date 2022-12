Inter, testa alla finale rinviata a gara in corso: non solo per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez partirà dalla panchina, dunque l’Inter dovrà attendere per vedere all’opera il Toro. Ma non solo, anche tra le file francesi un’esclusione che interessa

FINALISSIMA − L’attesa sta per finire, la finalissima del Mondiale tra Argentina e Francia inizierà fra poco. Comunicate le formazioni ufficiali (vedi articolo), le due squadre scenderanno in campo a partire dalle 16. L’Inter guarderà con attenzione il grande evento, non solo per mera curiosità, ma soprattutto per vedere in campo Lautaro Martinez. Il Toro partirà dalla panchina e potrebbe entrare nella ripresa per aiutare la Seleccion. Interesse nerazzurro da rinviare probabilmente sempre nel secondo tempo anche in merito a Marcus Thuram. Infatti, l’attaccante del Borussia Monchengladbach, seguito dal club meneghino, non partirà titolare. Confermata la punta del Milan, Olivier Giroud.