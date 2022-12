De Vrij può rinnovare, quanti club però interessati al difensore

Stefan De Vrij è vicino alla scadenza del suo contratto con l’Inter. Sono tanti i club interessati al centrale olandese.

SCADENZA – Il contratto di Stefan De Vrij scadrà a giugno. L’agente del difensore, Federico Pastorello, ha detto che le possibilità di rinnovare con l’Inter ci sono (vedi articolo). Le parti dovranno trovare un accordo, a meno che non arrivino offerte già a gennaio. Difficile, ma non impossibile. Va detto che sull’olandese ci sono diversi club europei. Davanti a un’offerta già in questa sessione, anche i piani della società nerazzurra potrebbero cambiare. Anche se la preferenza è certamente rinnovare il contratto. In modo tale da non dover sostenere alcuna spesa di ingaggio per l’eventuale e necessario sostituto.

CLUB – Tra i club che più stanno seguendo la situazione di De Vrij c’è l’Atletico Madrid. Il club di Diego Simeone è alla ricerca di un centrale di esperienza. Secondo Fichajes, ha individuato il difensore dell’Inter come profilo perfetto. La situazione economica dei rojiblancos non è certo ottima. Prima di tutto saranno necessarie delle uscite, per far abbassare il tetto ingaggi della rosa. Gli spagnoli non sono gli unici, il difensore piace tanto anche in Premier League. Su di lui ci sono infatti Aston Villa, Leicester e guarda casa il Tottenham dell’ex Inter, Antonio Conte.