Perisic, gol pazzesco che vale il pari in Croazia-Repubblica Ceca

È in corso in questi minuti Croazia-Repubblica Ceca, sfida di Euro 2020. All’inizio del secondo tempo, Ivan Perisic dell’Inter ha inventato un grandissimo gol che è valso il momentaneo pareggio nella partita.

GOL PAZZESCO – Punizione battuta velocemente, palla a Ivan Perisic che affronta il difensore avversario entrando in area dalla sinistra, tiro a giro e gol dell’1-1. Questa, in sintesi, la rete segnata dall’esterno sinistro dell’Inter nei primi minuti del secondo tempo di Croazia-Repubblica Ceca, iniziato sul punteggio di 0-1 per questi ultimi dopo un calcio di rigore segnato da Patrik Schick.