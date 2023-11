Lautaro Martinez, dubbi per Scaloni. Il solito ballottaggio

L’Argentina giocherà nella notte tra giovedì e venerdì alle 01 contro l’Uruguay. La partita sarà valida per la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali, Lionel Scaloni ha un dubbio su Lautaro Martinez.

DUALISMO – L’Argentina è già a buon punto per la qualificazione ai prossimi Mondiali. L’albiceleste sarà impegnata per la prima volta in questa sosta contro l’Uruguay di Marcelo Bielsa nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 01. La squadra di Lionel Scaloni è prima in classifica con 12 punti conquistati in 4 partite, addirittura 5 di vantaggio rispetto alla seconda. Per il match che si disputerà a La Bombonera il commissario tecnico ha un dubbio che dura ormai da tempo: Lautaro Martinez o Julian Alvarez? Il dualismo in attacco continua, non sembra avere una fine per il giocatore dell’Inter.

fonte: espn.com.ar