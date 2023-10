Italia Under 21, il ct Nunziata chiama quattro prestiti dall’Inter!

Non solo la Prima Squadra della Nazionale, ma anche l’Under 21 sarà impegnata nella prossima settimana. Carmine Nunziata, il nuovo ct, ha chiamato 26 giocatori.

PRESTITI – L’Inter è presente anche nell’Italia Under 21. Non in modo diretto, ma tramite i giocatori mandati in prestito in questa estate. Carmine Nunziata ha chiamato 26 giocatori per gli impegni della prossima settimana. Saranno protagonisti assoluti Mattia Zanotti, difensore ora in forza al San Gallo, Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, e Francesco Pio Esposito in prestito allo Spezia. Non manca anche Gaetano Oristanio, che sta trovando spazio e non poco al Cagliari con Claudio Ranieri. Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari