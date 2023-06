Italia Under 20 in finale, Corea del Sud battuta: magia di Pafundi!

Magia di Pafundi, che permette all’Italia Under 20 di battere la Corea del Sud 2-1 e di volare in finale del Mondiale. I tre dell’Inter come la Prima Squadra, altro sogno da giocare

SIAMO IN FINALE!! −Match intenso a La Plata tra Italia e Corea del Sud, semifinale del Mondiale Under 20. Chi vince affronterà l’Uruguay in finale. Negli azzurrini partono dal primo minuto gli interisti Zanotti ed Esposito. Pronti-via e dopo 14′ sblocca il match un ex nerazzurro: Cesare Casadei. Autentico trascinatore l’attuale giocatore del Reading, in prestito dal Chelsea. Il pari della Corea però arriva dopo dieci minuti con Lee. Alla mezz’ora, è Giovane su sponda di Esposito a sfiorare il gol del nuovo vantaggio. Nella ripresa, l’Italia domina. Ci provano in più riprese Turicchia, Giovane, Baldanzi e Prati. Clamorosa la palla-gol per quest’ultimo, con colpo di testa salvato sulla linea dal portiere coreano. Al 63′ ci vuole però anche Desplanches a dire di no a Lee. Escono intanto Zanotti, al 67′ per Faticanti, ed Esposito all’82’ per Montevago. Entra invece Fontanarosa sempre al minuto 82, con lui anche Pafundi per Baldanzi. Ed è proprio il gioiello del 2006 scuola Udinese a dare la finale all’Italia: punizione dal limite e meraviglioso mancino a girare che non lascia scampo al portiere avversario. Match che termina dopo 6′ di recupero, azzurrini in finale!!