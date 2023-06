Salandin: «Inter, manovre avanzate per cessione del club. Fondi…»

Stefano Salandin ha parlato dell’Inter e delle questioni interne alla proprietà in ottica futura. Questa l’indiscrezione del giornalista di Tuttosport in collegamento con TMW Radio.

CAMBIAMENTI – Stefano Salandin annuncia cambiamenti futuri in casa nerazzurra: «L’Inter ha continuità tecnica, ma cambierà la proprietà quindi bisognerà vedere che terremoto ci sarà. Io credo che uno appena arrivato un altro anno lo lasci a Inzaghi. Se magari l’allenatore ha vinto la Champions League cosa fai? Lo cacci subito? Non penso. So per certo però che ci sono manovre molto avanzate per la cessione del club. So di fondi americani e non della strada finlandese».