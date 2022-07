Italia Femminile, Bertolini cambia qualcosa: dentro una dell’Inter. La probabile formazione

L’Italia Femminile oggi è pronta a scendere in campo per la seconda partita degli Europei dopo il pesante KO all’esordio contro la Francia. Milena Bartolini secondo Sky Sport cambierà qualcosa. Possibile esordio dal 1′ per una giocatrice dell’Inter.

QUALCHE CAMBIO – L’Italia Femminile oggi alle 18 scenderà in campo contro l’Islanda per la seconda partita degli Europei. Le azzurre sono chiamate a rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro la Francia. Secondo Sky Sport, Flaminia Simonetti è tra le novità che con molta probabilità di vedranno oggi in campo dal primo minuto.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia Femminile (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin; Caruso, Rosucci, Simonetti; Bonansea, Piemonte, Giacinti.