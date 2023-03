Italia, ancora panchina per Darmian? Acerbi verso la conferma – CdS

L’Italia torna a giocare dopo il KO con l’Inghilterra. Oggi la sfida con il Malta valida sempre per le qualificazioni a Euro2024. Stando alla probabile formazione del Corriere dello Sport, Francesco Acerbi ancora in vantaggio in difesa. Ancora panchina per l’altro interista, Matteo Darmian.

UNA CONFERMA – L’Italia scende ancora in campo per l’ultima sfida di questa pausa Nazionali, contro il Malta. Promossa la squadra che si è vista principalmente nel secondo tempo della sfida con l’Inghilterra: cambieranno cinque o sei pedine. Tra queste non Francesco Acerbi, che secondo il quotidiano romano dovrebbe essere confermato in difesa (favorito su Toloi e Scalvini). In coppia con lui ci sarà Romagnoli. Ancora panchina, invece, per Matteo Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania