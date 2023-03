Zhang continua la sua corsa contro il tempo per mantenere l’Inter – TS

Steven Zhang vorrebbe mantenere il controllo dell’Inter, ma dovrà riuscire a restituire i soldi del prestito ad Oaktree prima della scadenza del termine

CORSA CONTRO IL TEMPO – Se Simone Inzaghi è impegnato in campo per cercare di mantenere il posto in panchina, Steven Zhang sta cercando di mantenere la presidenza del club. Il presidente nerazzurro ha sempre smentito le presunte voci di una cessione, nonostante si fosse spesso parlato del compito assegnato a Goldman Sachs e Raine Group di cercare nuovi partner. Il termine per la restituzione del prestito rimane maggio 2024: Zhang deve necessariamente trovare il modo di ripagare Oaktree per non perdere il controllo del club.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini