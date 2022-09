Inter, Asllani via per la sosta! Reja lo convoca con l’Albania: due impegni

Un altro giocatore dell’Inter pronto a partire per la sosta delle Nazionali. Si tratta di Kristjan Asllani che è stato convocato dal CT Reja con l’Albania

CONVOCAZIONE − Kristjan Asllani lascerà l’Inter al termine della gara con l’Udinese per volare in Albania. Il centrocampista albanese, infatti, è stato convocato dal CT Edi Reja per le prossime due sfide di Nations League contro Israele e Islanda. Due gare decisive per il girone di Nations League. Il centrocampista dell’Inter, ormai punto fermo della sua Nazionale, sarà chiamato agli straordinari.