Gagliardini, quotazioni in salita per Udinese-Inter! Inzaghi valuta l’attacco

Gagliardini si candida a una maglia dal primo minuto per Udinese-Inter. Il centrocampista pronto a sfruttare l’assenza per infortunio di Calhanoglu. Inzaghi ragiona anche sull’attacco

LA SCELTA − Roberto Gagliardini scalpita in vista di Udinese-Inter. Secondo Sky Sport, il centrocampista è in vantaggio su Henrikh Mkhitaryan per giocare dal 1′ al posto di Hakan Calhanoglu, fuori per infortunio. Dopo la titolarità contro la Lazio, dunque, Gagliardini si appresta ad una nuova chance in partenza. Intanto, Simone Inzaghi sta valutando anche il pacchetto offensivo. Lautaro Martinez rientrerà dal primo minuto. Al sua fianco Edin Dzeko in vantaggio su Joaquin Correa.