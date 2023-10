Frattesi ancora non al meglio: possibile una novità dall’Italia

Frattesi è a Coverciano, dove ha risposto alla convocazione dell’Italia per le due partite di qualificazione agli Europei di questa sosta. Il centrocampista dell’Inter, però, continua a non essere al 100% dopo l’infortunio.

LO STOP – Lo scorso 29 settembre Davide Frattesi ha saputo di soffrire di un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Il centrocampista dell’Inter ha così saltato la trasferta di Salerno e la partita col Benfica in Champions League, tornando sabato in Inter-Bologna dove è subentrato al 76′ al posto di Henrikh Mkhitaryan. Nonostante le condizioni non perfette e il recupero in extremis venerdì Luciano Spalletti ha inserito Frattesi nei convocati dell’Italia per le partite contro Malta (sabato ore 20.45 a Bari) e Inghilterra (martedì 17 alla stessa ora a Wembley). Il centrocampista rimane in lista, anche se l’elenco è cambiato oggi con due defezioni. Tuttavia, fa sapere Rai Sport, non sta benissimo. Frattesi però potrebbe non viaggiare a Bari e rimanere a Coverciano, per essere al top a Wembley. Match dove l’Italia avrà un vero e proprio scontro diretto qualificazione (passano direttamente le prime due). Frattesi è uno dei ben sei convocati dell’Inter da parte di Spalletti: con lui ci sono Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Federico Dimarco.