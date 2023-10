De Grandis: «Inzaghi, cambi non utili! Quello di Thuram a tavolino»

Stefano De Grandis analizza l’ultima partita dell’Inter, terminata in parità contro il Bologna. Il giornalista si focalizza sulle modalità dei cambi di Inzaghi, in particolare quello di Thuram.

DIFFICOLTÀ – Stefano De Grandis avanza alcune perplessità sulle modalità con cui Simone Inzaghi decide le sostituzioni. In merito a Inter-Bologna, il giornalista su Sky Sport 24 dichiara: «I cambi dell’Inter non mi convincono. Come la sostituzione di Marcus Thuram al 55′ contro il Bologna. Nell’ambiente nerazzurro dicono che il calciatore non ne aveva più, era stanco e doveva riposare. Questo mi sta bene ma il problema è che quella è una sostituzione decisa prima e a tavolino e non secondo quello che accade in campo. Perché se prendi gol e devi farne uno non togli subito una punta perché non hai più nessun attaccante da far entrare. Non puoi giocare con tre punte e fai difficoltà. Quando l’Inter perde il bandolo della matassa non riesce a raddrizzare la partita. E Simone Inzgahi, che è molto bravo a prepara le partite, non fa cambi utili. Quando togli i lunghi, come Thuram e Denzel Dumfries, tutti i cross che arrivano da sinistra chi li recupera di testa? Nessuno».