Francia agli Europei, super Mbappé! Dumfries nei guai, Inter doppio 0

La Francia trova la sesta vittoria in altrettante partite del girone ed è già sicura del passaggio agli Europei: 1-2, super Mbappé. Problemi in classifica per l’Olanda di Dumfries, unico titolare dei quattro dell’Inter con Thuram che subentra.

LO SHOW DEL 10 – Un super Kylian Mbappé dà alla Francia la qualificazione agli Europei con largo anticipo. Una sua doppietta vale l’1-2 in casa dell’Olanda, ora a -3 dalla Grecia seconda e a rischio. E proprio Mbappé ci impiega neanche sette minuti ad aprire la situazione, con una gran girata su cross di Jonathan Clauss. L’Olanda fatica a reagire, perdendo anche Wout Weghorst nella parte finale del primo tempo per infortunio. Al 53’ capolavoro di Mbappé, che da sinistra si accentra e fa partire un siluro sotto la traversa per la doppietta. All’ora di gioco Ronald Koeman prova a cambiare la situazione e toglie l’unico dei quattro dell’Inter partito titolare, Denzel Dumfries, mettendo Jeremie Frimpong. All’80’ tocca invece a Marcus Thuram, subentrato a Randal Kolo Muani. Tikus all’84’ si becca un tunnel da Quilindschy Hartman, che scambia con Steven Bergwijn e da posizione defilata infila il colpevole Mike Maignan sul suo palo. Dei quattro dell’Inter nessun minuto per Stefan de Vrij nell’Olanda e Benjamin Pavard nella Francia.