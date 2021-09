Francia-Bosnia, le formazioni ufficiali: capitan Dzeko guida gli undici

Francia-Bosnia si gioca allo Stade de La Meinau di Strasburgo alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Il Commissario Tecnico Ivaylo Petev punta sul capitano bosniaco e centravanti dell’Inter Edin Dzeko.

CAPITANO E LEADER – Nessun riposo per Edin Dzeko – nuovo attaccante dell’Inter – che da grande leader e capitano della sua nazionale, guiderà l’attacco nella difficile sfida Francia-Bosnia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

FRANCIA-BOSNIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Francia: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout, Pogba, Lemar; Benzema, Griezmann, Mbappé.

A disposizione: Mandanda, Maignan, Dubois, Martial, Diaby, Kanté, Tchouameni, Zouma, Coman, Lenglet, Theo Hernandez.

Commissario tecnico: D. Deschamps

Montenegro: Sehic; Sanicanin, Ahmedhozic, Hadzikadunic; Kolasinac, Cimirot, Pjanic, Hadziamehmetovic, Susic; Dzeko,Demirovic.

A disposizione: Vasilj, Piric, Civic, Kovacevic, Krunic, Prevljak, Gojak, Cipetic, Nalic, Jovicic, Stevanovic, Loncar.

Commissario tecnico: I. Petev