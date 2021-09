Barella, il problema fisico di Svizzera-Italia è superato: nessuna ripercussione

Barella ha fatto preoccupare l’Inter e l’Italia nel primo tempo dello 0-0 in Svizzera (vedi articolo). Il centrocampista ha subito un colpo al ginocchio, ma non ci sono complicazioni.

NESSUN GUAIO – Non ci sono problemi per Nicolò Barella dopo Svizzera-Italia. Al 36′ il centrocampista dell’Inter, in uno scontro fortuito con Djibril Sow, ha battuto il ginocchio destro contro quello dell’avversario. Un colpo forte che, sul momento, ha dato diverso dolore al giocatore, tanto che si pensava potesse essere sostituito. Roberto Mancini stava già dando indicazioni a Nicolò Zaniolo, quando Barella ha avvisato che poteva reggere. Alla fine lo ha fatto e fino al 90′, quando lo ha sostituito Matteo Pessina. Ma non si è trattato di un cambio per infortunio, bensì di una scelta per i minuti di recupero del match. La speranza dell’Inter e di Simone Inzaghi è che, quantomeno, Barella possa essere risparmiato per Italia-Lituania di mercoledì (ore 20.45), ma il fastidio al ginocchio appare superato.