Arnautovic in gol con l’Austria! Il primo dal ritorno all’Inter

Anche Arnautovic in gol nell’ultima serata delle qualificazioni agli Europei di settembre. L’attaccante dell’Inter ha appena raddoppiato per l’Austria in Svezia, nel match in corso alla Friends Arena di Solna.

A SEGNO – Uno-due terribile dell’Austria alla Friends Arena di Solna contro la Svezia. Al 53’ apre le marcature Michael Gregoritsch, tre minuti dopo fa 0-2 Marko Arnautovic. L’attaccante dell’Inter, su cross dalla destra maldestramente respinto da Isak Hien, riceve palla da Marcel Sabitzer e incrocia col sinistro per il raddoppio. Per Arnautovic si tratta del primo gol da quando è diventato ufficiale il suo ritorno in nerazzurro, in attesa che possa segnare anche con il club.