Zhang, quale futuro? L’Arabia Saudita (e non solo) spinge per l’Inter – TS

Zhang è lontano da Milano da quasi un anno e in questa settimana le voci su un futuro che non sarà più all’Inter si sono susseguite. Tuttosport prova a fare il punto della situazione.

SE NE VA? – Manca ormai poco più di un mese alla famosa data del 20 maggio, quella in cui scadrà il termine per Steven Zhang per restituire il prestito da 275 milioni definito nel 2021 con Oaktree. Cifra che, nel frattempo, è salita a circa 385 milioni e che – se non corrisposta – porterebbe il fondo a prendersi l’Inter. Negli ultimi giorni sono emerse voci su interessamenti dall’Arabia Saudita per rilevare il club, ma non è detta l’ultima parola.

IL TENTATIVO – Zhang le sta provando tutte per tenersi l’Inter. Intanto con Oaktree, cercando di prolungare la scadenza per guadagnare tempo. Poi, con Goldman Sachs e Raine Group, valuta l’ingresso di possibili investitori. Non solo per rilevare il club, ma anche per entrare come soci di minoranza. Tuttosport ipotizza come una chance la dia dall’Arabia Saudita la dinastia Al-Saud, con al vertice il principe ereditario Mohammed bin Salman. Ma – lato Suning – si segnala al quotidiano di Torino come da tre-quattro anni molti fondi e istituzioni mediorientali abbiano chiesto informazioni sull’Inter poi non concretizzate in un’offerta o altro.

CHE SUCCEDE? – La sensazione è che Zhang voglia guadagnare tempo, a prescindere dall’esito. Di certo, però, non tornerà a Milano in caso di festa scudetto con l’Inter (fosse anche nel derby) e rimarrà in Cina per cercare di risolvere la questione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini