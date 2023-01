Zenga: «Inter, un vantaggio dal calendario! Onana? Due fattori in più»

L’Inter stasera scende in campo a Monza nel match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Zenga, ospite negli studi di Sky Sport, parla delle trasferte ravvicinate e anche dell’entusiasmo portato da Onana

VANTAGGIO – L’Inter affronta la prima trasferta del 2023 a Monza, soli 17 km da Milano. Secondo Walter Zenga la squadra nerazzurra ha un vantaggio: «Non è una cosa da sottovalutare, per esempio stasera finisce la partita e sei a casa. La prossima trasferta ce l’ha a Cremona e martedì gioca in casa con il Parma. Non sto dicendo che è facile stasera, sto dicendo che a volte il calendario aiuta nel recupero avendo così tante partite ravvicinate. Onana? Senza nulla togliere ad Handanovic e a quello che ha fatto per l’Inter, Onana ha portato sicurezza. Anche se fa un’uscita o una parata normali viene esaltato, è questo l’effetto. Deve migliorare tantissimo perché tecnicamente da portiere non è la perfezione umana assoluta, ma ha un grande calcio e legge bene il gioco. Ha creato entusiasmo, ed è quello il fattore in più».