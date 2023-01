Palladino: «Inter in salute, ma possiamo metterla in difficoltà! Ho chiesto…»

Palladino è intervenuto dall’U-Power Stadium prima del fischio d’inizio d’inizio di Monza-Inter, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A alle 20.45. Di seguito le sue parole a Sky Sport

ENTUSIASMO – Raffaele Palladino parla così prima di Monza-Inter: «Ho studiato l’Inter in generale perché è molto forte, con grandi individualità. Secondo me stanno molto bene fisicamente e si è visto contro il Napoli, è una squadra in salute ma lo sapevamo. Dobbiamo prendere questa partita con entusiasmo, leggerezza e determinazione cercando di mettere in difficoltà una squadra forte perché abbiamo le possibilità per farlo. Ho chiesto di dare il massimo perché possiamo farcela. Poi le partite si vincono e si perdono, mi interessa la mentalità e la crescita della squadra».