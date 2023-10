Zeegelaar: «Scudetto? Inter e Milan e non solo! Samardzic uno da big»

Marvin Zeegelaar in un’intervista concessa su Tuttosport, ha espresso la propria opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A. Poi un parere su Lazar Samardzic, in estate a un passo dall’Inter, e ora interessa alla Juventus.

PODIO – Marvin Zeegelaar ha espresso così la sua opinione riguardo la lotta scudetto: «Sono passate soltanto otto giornate e naturalmente è ancora presto, ma seguo sempre con grande attenzione il calcio italiano. Finora ho visto molto bene le due milanesi e la Juventus. Favorita per il titolo? Serve ancora un po’ per dirlo, ma saranno loro tre a giocarsi il campionato fino alla fine».

COMPAGNO DI SQUADRA – Zeegelaar parla anche di Lazar Samardzic, in estate accostato all’Inter: «Uno come lui può giocare in tutte le grandi squadre e pure facilmente. Non ho dubbi: il talento di Samardzic farebbe comodo a qualunque big e perciò anche alla Juve. Quando giochi e ti alleni con Lazar hai la fortuna di scoprire e veder bene da vicino il suo valore, che è altissimo».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira