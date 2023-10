Giroud esalta Thuram: «Adatto all’Inter e con Lautaro Martinez…»

Giroud esalta il connazionale Thuram, suo avversario però in Serie A nel duello tra Milan e Inter. L’attaccante rossonero però riconosce le qualità del nerazzurro e del feeling con Lautaro Martinez

ELOGI − Olivier Giroud, a Le Parisien, ha speso belle parole nei confronti di Marcus Thuram: «È in continua evoluzione. È ancora un giocatore giovane in fase ascendente. È arrivato in un grande club. Si è rivelato subito prezioso per l’Inter, con la sua capacità di segnare e di fare assist. Questo sistema a due attaccanti con Lautaro Martinez si adatta bene alle sue caratteristiche. La loro complementarità e la loro complicità sono evidenti. A lui piace questo schema. Marcus ha bisogno di avere un altro giocatore al suo fianco per esprimere la quintessenza delle sue qualità. Questo vivaio di giovani attaccanti è una manna dal cielo per i Blues. È versatile e si è convinto che le sue capacità siano da vero 9. Lui ne è consapevole e sa che ci si aspetta dalle sue statistiche. È esigente con se stesso e sa cosa deve fare per restare al livello più alto».