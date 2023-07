Zanotti: «Giocato 5 anni all’Inter, contento di essere al San Gallo»

Mattia Zanotti ha quest’oggi svolto la presentazione alla sua nuova squadra, il San Gallo in Svizzera. Sul canale Instagram ufficiale del club il giocatore ha parlato per la prima volta dopo il passaggio.

NUOVA ESPERIENZA – Il terzino della Primavera dell’Inter Zanotti, rinnovato per altri due anni dalla società meneghina, è stato girato in prestito per un anno in Svizzera. Questa la sua presentazione per il club in cui giocherà la prossima stagione: «Sono Mattia Zanotti, originario di Lonato del Garda. Ho giocato ben 5 anni nell’Inter, sono qui a San Gallo per un anno e contentissimo di essere qui. La mia miglior qualità è la velocità e la forza. Sono un terzino destro che può giocare anche a sinistra. Spero di dare il meglio per questo club perché mi ha voluto tanto».