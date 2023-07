Il Sassuolo non ha fretta, l’Inter si. Frattesi, settimana decisiva − SI

Il Sassuolo non ha fretta di cedere Davide Frattesi, come riferito anche da Giovanni Carnevali, ma l’Inter vuole sistemare il proprio centrocampo. Secondo SportItalia questa può essere la settimana decisiva per l’affare.

FRETTA − Il Sassuolo non ha necessità di vendere, necessità che invece sembra avere Davide Frattesi di crescere professionalmente. Il giocatore preme, infatti, per poter andar via e l’Inter vuole sistemare il proprio centrocampo dopo la cessione di Marcelo Brozovic. Sarà perciò con molta probabilità questa la settimana decisiva per capire dove il centrocampista neroverde andrà a giocare a partire dalla prossima stagione. Queste le indiscrezioni da SportItalia.