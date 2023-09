Zaniolo: «Monchi dalle giovanili dell’Inter al calcio che conta! San Siro un sogno»

Zaniolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Nell’intervista ha trattato il tema dei primi mesi trascorsi in Premier League, all’Aston Villa, in seguito al trasferimento dal Galatasaray. Il giocatore ha parlato del suo passaggio dalle giovanili dell’Inter alle esperienze future, fino alla Nazionale e il ritorno a San Siro.

DALLE GIOVANILI ALLA PREMIER LEAGUE – Nicolò Zaniolo ha parlato così tra passato e presente: «Il calcio in Inghilterra è differente rispetto all’Italia, più fisico. Per le mie caratteristiche si sposa di più quello inglese. Tutti gli allenatori che ho avuto in passato mi hanno dato qualcosa di diverso come Di Francesco, Mourinho, Mancini, Ranieri. Monchi mi ha portato dal calcio giovanile a quello che conta. È stato lui a volermi alla Roma. Tutto il percorso fatto con i giallorossi è stato fantastico. Mio ritorno a San Siro? È uno degli stadi come Bernabeu, Olimpico e spero Wembley che mi ha accompagnato per tutta l’infanzia. Da piccolo sogni di giocarci».