Zancan: «Dzeko? Mi aspetto che l’Inter abbia i nomi. Brozovic scivoloso»

SI CAMBIA – Ospite di Sky Sport 24, Federico Zancan analizza le possibili partenze all’Inter: «Cambiare tutto l’attacco è un rischio. Edin Dzeko, per l’età che ha e per quello che ha dato, può anche starci la partenza onestamente, però un giocatore così che fa giocare bene la squadra non è facile trovarlo. Effettivmente è un giocatore unico per caratteristiche Dzeko: qualcosa perdi togliendolo, però una società importante come l’Inter deve essere pronta a rimpiazzare un giocatore di quell’età e guardare avanti. Mi aspetto che l’Inter abbia già in mano i nomi per fare il passo in avanti, piuttosto per me è abbastanza scivolosa la questione Marcelo Brozovic. Chiaro che un giocatore di quell’età, che ha superato i trenta, se ti arriva l’offerta lo vendi. Però Brozovic, a mio modo di vedere, è il centrocampista più forte della Serie A».