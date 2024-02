Zampini: «Inter fra le big d’Europa! La Juventus doveva rischiare»

Zampini è amareggiato dopo che la sua Juventus ha perso 1-0 contro l’Inter, praticamente senza mai essere realmente in partita. E da tifoso bianconero mostra il suo disappunto per la tattica di Allegri.

SCONFITTA GIUSTA – Massimo Zampini non può che accertare la superiorità dell’Inter: «Secondo me la partita ha rispecchiato quello che abbiamo visto nel campionato. La Juventus è stata capace di tenere la partita viva fino alla fine, contro una squadra più avanti come qualità, alternative e anche costruzione di ripartenza della squadra. Ripartono in cinque-sei molto a loro agio nell’Inter, sono molto strutturati. La Juventus tutto sommato fa il suo, molto timida: si vede nel giropalla finale, qualcosa ha creato ma negli ultimi cinque minuti perdendo in qualche modo devi riuscire a creare qualcosa. Invece c’era un po’ di flemma e lentezza, come se fosse un risultato che non soddisfa ma contro una squadra più forte. E si è visto».

POCHISSIMO – Zampini critica: «Se la Juventus è sotto a Milano 1-0, in qualunque momento della sua vita e non solo quando sei a -1, devi rischiare. A costo anche di essere infilata. Ma negli ultimi minuti dobbiamo avere la percezione che la Juventus provi a trovare il pareggio: quella percezione non l’ho avuta. L’Inter ha avuto molte più occasioni, questo è ovvio, ed è una delle più grandi squadre d’Europa. Per come sta giocando, per l’autostima eccetera è più avanti: è il mio pensiero, è tra le favorite anche in Champions League. La Juventus è in ricostruzione, poi qualche occasione la crea: se la palla esce di cinque centimetri o lo stop arriva male può capitare. La Juventus non viene da un ciclo come l’ha vissuto l’Inter, sono stati dieci anni incredibili con l’epilogo nello scorso del cambio di dirigenza. Ora sta cercando di ripartire, con le difficoltà anche economiche».