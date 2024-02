Rimedio: «Inter incolmabile. Calhanoglu vale i migliori al Mondo!»

Alberto Rimedio riserva grandi apprezzamenti all’Inter, dopo la vittoria sulla Juventus, a Calhanoglu, ma soprattutto a Simone Inzaghi, individuato come artefice supremo di tutto.

MERITO – Cos’è cambiato nell’Inter rispetto a due anni fa? Lo spiega Alberto Rimedio, nel salotto di “La Domenica Sportiva”, dopo lo scontro diretto vinto contro la Juventus: «Due stagioni fa ci fu la rimonta del Milan in una situazione simile. Ma allora il confronto diretto si doveva ancora giocare e quando arrivò il momento sorrise ai rossoneri. In questo caso invece c’è stata la vittoria e gli scontri diretti si sono ormai esauriti. La forza dell’Inter, testimoniata anche stasera, sembra davvero incolmabile. Calhanoglu come regista non soltanto ha una straordinaria abilità in fase di impostazione, costruzione e finalizzazione quando capita, ma è anche estremamente efficace nel leggere le linee di passaggio avversarie e a effettuare una sorta di filtro in fase di copertura, che diventa utilissima anche per la difesa dell’Inter. Calhanoglu è un giocatore che vale, in quel ruolo, i migliori in assoluto in Europa e nel Mondo in questo momento. Gran parte del merito di questa intuizione è di Simone Inzaghi. Divario Inter-Juventus? Negli undici di partenza, più o meno, le due squadre non avevano un valore così distante. Però l’Inter ha una qualità di gioco, che ha acquisito con Inzaghi, che è elevata. L’Inter gioca bene, non è soltanto più forte come rosa nella sua interezza». Ancora una volta, Alberto Rimedio sottolinea la bravura dell’allenatore Simone Inzaghi.