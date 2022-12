Viviano: «Lukaku o Osimhen? Prendo il secondo facile! Il belga non piace»

Viviano ha risposto alla domanda su Lukaku e sul confronto con Osimhen anche in vista di Inter-Napoli. Il portiere non apprezza molto le doti dell’attaccante belga

NON PIACE − Emiliano Viviano, in collegamento su Tv Play, non stravede per Big Rom: «Mercato? Per me deve agire soprattutto la Roma, che ha delle lacune. Poi l’Inter è a posto. Non ha mai avuto Lukaku e credo gli possa spostare qualcosa. Lukaku o Osimhen? Prendo Osimhen facile. Al massimo della sua forma con 30 gol che ha fatto all’Inter non lo prenderei lo stesso. Mia opinione personale, non piace come gioca».