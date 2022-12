Il Volendam vince l’ultima amichevole: titolari Stankovic e Oristanio

Il Volendam, club olandese in cui militano Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, ha giocato oggi l’ultima amichevole prima della ripresa. Con l’ultima gara è arrivata la prima vittoria.

VITTORIA – Il Volendam torna a vincere. Una vittoria che può dare morale al club olandese. L’anno scorso ha conquistato la promozione anche grazie a Gaetano Oristanio e Filip Stankovic, prodotti della Primavera dell’Inter in prestito. Quest’anno la squadra sta faticando parecchio nell’Eredivisie. Si trova infatti all’ultimo posto con appena sei punti in quattordici partite. La vittoria mancava addirittura dal 28 agosto, dalla terza di Campionato contro il Twente.

AMICHEVOLI – Il Volendam durante questa pausa Mondiali ha affrontato l’Ajax, con cui ha perso in un rocambolesco 5-4 e il Siviglia. Contro gli spagnoli è arrivata una vera e propria batosta per 7-0. Oggi contro il NAC Breda è tornato alla vittoria per 4-1. 106 minuti per Oristanio, che ha saltato la gara contro il Siviglia ma ha segnato contro l’Ajax. Sono invece 225 i minuti di Stankovic, titolare in tutte e tre le gare. Sostituito solo al 45′ della partita contro gli spagnoli. La lotta per rimanere in Eredivisie sarà più che complicata, questo 4-1 magari potrà dare un po’ di fiducia in più agli olandesi del Volendam.