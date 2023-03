Visnadi: «Inzaghi ha mostrato un’incapacità. Inter, serve duttilità»

Si continua a discutere del modulo utilizzato da Simone Inzaghi e soprattutto di come sia spesso restio ai cambiamenti anche a gara in corso. Di questo ha parlato il giornalista Gianni Visnadi sulle frequenze di Radio Sportiva

DUTTILITÀ – Gianni Visnadi ha sottolineato i problemi dell’Inter e soprattutto un’incapacità del tecnico Simone Inzaghi: «Non so se la soluzione sia passare al 4-4-2, ma ci deve essere più duttilità. Se il suo schema base è il 3-5-2 non può essere quello contro qualunque avversario e in qualunque momento della partita. Sta dimostrando questa incapacità nel cambiare. Deve invece riuscire a capire i vari momenti della partita».