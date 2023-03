Inter, difesa migliorata nel 2023. Correa e Lukaku assenze pesanti – Sky

L’Inter è seconda in campionato, ma dista diciotto punti dalla vetta occupata dal Napoli di Luciano Spalletti. Andrea Paventi ha analizzato su Sky Sport il rendimento dei nerazzurri e dei differenti reparti, in particolare l’attacco.

NUMERI – L’Inter non ha brillato in campionato, i numeri lo dimostrano. Andrea Paventi li riassume su Sky Sport: «Non è solo legato alla difesa il problema. Non è il tallone d’achille, nelle ultime 8 partite qualcosa è cambiato. La squadra continua a subire tanti gol, anche se la compattezza si è un po’ ritrovata. Sono diminuiti i gol fatti, solo 9 quindi meno del 50% rispetto al 2022. Le assenze di Lukaku e Correa hanno pesato, hanno dato un basso contributo. Soprattutto il belga, che ha frenato a Bologna. Lautaro Martinez continua a segnare, Edin Dzeko nel 2023 ha soltanto due gol. Lì davanti devono riaccendersi tutti e quattro per arrivare in Champions League, a proposito oggi per Correa personalizzato. Il giocatore spera di rientrare tra Lecce e Spezia, Skriniar e Dimarco ancora lavoro a parte e nutrono speranze per questo weekend».