Inter, due settimane prima delle sfide decisive. Porto e Juventus in fila

Queste prime due settimane di marzo saranno piuttosto tranquille in termini di partite giocate per l’Inter. Ci saranno Lecce e Spezia, prima degli impegni più determinanti contro Porto e Juventus.

IMPEGNI – Due date segnate sul calendario dell’Inter: 14 e 19 marzo. Da quei due giorni può dipendere il futuro di Simone Inzaghi da allenatore nerazzurro. In queste prime due settimane di marzo la squadra meneghina affronterà prima il Lecce in casa, poi lo Spezia in trasferta. Sulla carta le sfide non sono delle più difficili, anche se in stagione l’Inter ci ha insegnato che nessuna squadra è da sottovalutare. In seguito a questi due impegni ci saranno sei giorni di fuoco. Il 14 marzo la compagine di Inzaghi sarà ospite del Porto, per tenere l’1-0 maturato nella gara d’andata e accedere ai quarti di finale di Champions League. Il 19 invece ci sarà il vecchio Derby d’Italia con la Juventus: per la classifica conta poco ora, ma l’insidia è sempre dietro l’angolo e la partita a Torino non va dimenticata.