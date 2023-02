Visnadi: «Inter rinata con Spalletti, non Conte! Con il Porto non semplice»

L’Inter stasera affronta il Porto a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (vedi ultime). Gianni Visnadi, intervenuto nel corso di Microfono Aperto sulle frequenze di Radio Sportiva, parla delle possibilità di fare risultato per la squadra di Inzaghi. Poi un accenno al nuovo stadio di Milano

RINASCITA – L’Inter che questa sera affronta il Porto agli ottavi di Champions League, secondo Gianni Visnadi è rinata non con Antonio Conte ma con Luciano Spalletti: «Si attribuisce che l’Inter sia rinata con Conte ma non è vero, è Spalletti che ha messo le fondamenta. Conte non trova mai il suo ambiente ma riesce a farsi spesso rimpiangere: juventino com’era e tutto, ci sono alcuni tifosi interisti che lo antepongono a Inzaghi nelle preferenze».

NUOVO STADIO – Visnadi parla poi dei numeri di San Siro e dell’ipotesi di un nuovo stadio da 60mila posti: «A Milano, tra Inter e Milan, c’è quasi sempre il pienone a San Siro. Per questo è assurda l’ipotesi dello stadio di Milano da 60mila posti quando il bacino delle due squadre è molto più elevato e a volte non è nemmeno soddisfatto dell’attuale capienza. Pensare a uno stadio da 60mila posti non dico sia una follia, ma è un primo passaggio per andare verso un aumento dei biglietti. E allora che si faccia un nuovo San Siro, dove vogliono e con qualsiasi altro nome, ma von almeno 75mila posti».

PRONOSTICO – Visnadi chiude con un commento sulle possibilità di vittoria dei nerazzurri contro il Porto: «L’Inter ha fatto bene in Europa quest’anno ma non è una squadra che ti dà la sicurezza del Napoli. Giocare contro il Porto è molto meno semplice di quanto si possa pensare, poi nel gioco dei pronostici dico che l’Inter vince con tre squadre italiane che possono arrivare al quarto di finale. Però non sarà semplice».