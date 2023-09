Visnadi: «Inter-Milan, arbitro milanese? Uno spot! Ecco perché»

Visnadi ha parlato del derby di Milano che si giocherà sabato pomeriggio e, con l’occasione, della questione legata all’arbitro milanese. Il suo pensiero è chiaro.

SPOT − Gianni Visnadi a Radio Radio Mattina ha parlato così in vista di Inter-Milan: «Il derby sarà una bella partita, che dovrà dire delle cose. Sull’arbitro milanese dico che con queste iniziative si cerchi di mascherare altri problemi. Che sono la capacità di fischiare certe cose. Due anni fa lo stesso arbitro venne designato ad arbitrare una partita dell’Inter, sul finale di stagione, mi sembra contro il Napoli e la giustificazione fu che non apparteneva alla sezione di Milano. Bensì a quella di Seregno che è a 15 chilometri da Milano. Non so se nel frattempo ha cambiato sezione. Penso sia uno spot per la ricerca di titoli e chiacchiere che sono quelle che noi stiamo facendo. I veri problemi degli arbitri sono altri. Sono dare rigori quando ci sono e non quando fa più comodo darli. ».