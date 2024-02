Visnadi: «Inter favorita sull’Atletico Madrid! Ma sarà complicato»

Gianni Visnadi, intervenuto su Radio Sportiva nel corso di ‘Microfono Aperto’ ha commentato così i risultati delle italiane nelle coppe Europee: focus su tre in particolare

STUPORE – Queste le considerazioni di Visnadi: «Risultati Italiane in Europa? Non è che non sono entusiasta. Però lo sarò dopo il ritorno. Sono partite che durano 180′. Il mio stupore non è sui risultati, ma sull’interpretazione che gli vengono dati. 7 su 7? No, tre ancora si devono qualificare perché devono ancora giocare il ritorno. Se avremo 7 su 7 anche fra qualche settimana quando si saranno giocati tutti i turni allora ci sarà da battere le mani. Abbiamo tre squadre che partono da risultati stretti (Inter, Napoli e Lazio, ndr). Il Napoli per me è fuori, il Barcellona non è quello dei bei tempi ma ha fatto meglio dei partenopei. La Lazio ha fatto un’impresa a battere il Bayern Monaco, un 1-0 difficile contro una squadra non in grande salute. L’Inter? La squadra più bella, tonda che ha vinto. Forse solo loro metterei favoriti, ma sarà una partita complicata. Servirà faticare».