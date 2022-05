Vieri: «L’Inter rischia di perdere per Bologna, ti ammazza! Ma do 9.5»

Purtroppo la partita di Bologna rischia di essere quella che ha fatto perdere il campionato all’Inter. Vieri, durante la Bobo TV sul suo canale Twitch, promuove comunque la stagione della squadra di Inzaghi.

I MIGLIORI – Per Christian Vieri c’è la valutazione sulle prime due in classifica: «Alla stagione dell’Inter, fino a oggi, do come voto 9.5 io. Ha vinto due coppe e sta giocando per lo scudetto fino all’ultima giornata. Ha perso una partita come quella di Bologna, per questo io al Milan do 10. Con questa Inter sta facendo un campionato impressionante. Anche a Cagliari l’Inter ha giocato bene a calcio: do 9.5 una e 10 all’altra. Perché ha sbagliato la partita di Bologna non ce la faccio a criticarla, contro l’Empoli era 0-2 sotto e poteva farne dodici. Ha sbagliato a Bologna, OK, e rischia di perdere uno scudetto: dentro ti ammazza. Però le milanesi sono tornate, ha fatto una stagione su tutti i fronti fino all’ultimo».