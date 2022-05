Chiellini: «Inter mia più acerrima rivale in carriera! Ma grande rispetto»

Per Chiellini stasera ultima in carriera all’Allianz Stadium con la Juventus, nel 2-2 subito al 96′ dalla Lazio (vedi articolo). Intervistato da DAZN, ripercorrendo i suoi diciassette anni in bianconero segnala la rivalità sportiva con l’Inter.

IL RIVALE – Giorgio Chiellini, dopo la sua ultima in casa con la Juventus, scherza con Julio Cesar (in collegamento in trasmissione): «Mi ha fatto soffrire, perché in quegli anni erano imbattibili. Però credo che sia stato un esempio anche lui, che ha scritto pagine di storia. Io ho avuto tanti rivali in campo, l’Inter è stata la mia più acerrima finale in tutta la mia carriera. Però alla fine dei novanta minuti c’è sempre stato grande rispetto, ho mantenuto ottimi rapporti con tanti giocatori. Poi in quei novanta minuti non ce la facevo e davo di tutto per batterla. C’era Walter Samuel che era forte forte».