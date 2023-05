Ventola: «Coppa Italia? Inter favorita per due motivi! Fiorentina tosta»

Ventola ha parlato dell’Inter ai microfoni di SportMediaset. L’ex giocatore nerazzurro si sofferma sull’imminente finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter e sulla finale di Champions League del 10 giugno col Manchester City

TOSTA − Queste le considerazioni di Ventola: «La prima finale per l’Inter. Sta bene fisicamente e mentalmente. Sulle partite secche in Coppa sa vincere e giocare bene. La vedo per la vittoria finale in Coppa Italia. Ci sono stati dei bassi in campionato, ma la Champions League ha fatto un percorso incredibile ed è arrivata la finale. Ora c’è una Coppa Italia da vincere, ma c’è un percorso in campionato che ti lascia qualcosina da capire e da migliorare. Manchester City? Partita secca, il City lo conosciamo. Non devi dare profondità, squadra stretta e ripartire in contropiede. Oltre a difendere alla grande. Gli inglesi sono favoriti, ma l’Inter ha le armi per fargli male. Contro la Fiorentina? Se l’Inter fa la sua partita, palleggia con le qualità che hanno, possono mettere in difficoltà i viola che giocano a calcio. I nerazzurri sono favoriti perché hanno più esperienza e qualità, ma la Fiorentina è bella tosta».