Fiorentina-Inter, per Inzaghi scelte ‘obbligate’ in mezzo! La probabile – SM

Fiorentina-Inter andrà in scena questa sera alle 21. Inzaghi, per la finale di Coppa Italia, non ha molta possibilità di scelta a centrocampo. La ultime sulla probabile formazione da SportMediaset

CAMBI – L’Inter, questa sera, affronterà la Fiorentina allo “Stadio Olimpico”: in palio la Coppa Italia 2022/2023. Inzaghi, secondo SportMediaset, vista l’indisponibilità di Mkhitaryan ha di fatto scelte obbligate a centrocampo: spazio dal 1′ a Barella e Calhanoglu da interni, con Brozovic in cabina di regia. In attacco Dzeko favorito su Lukaku per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.