Venerato: «Differenza fra Inter e Juventus in un nome. Grande mercato»

Venerato promuove il mercato dell’Inter e vede i nerazzurri davanti alla Juventus come qualità. Il giornalista, in collegamento durante “Calcio Totale” su Rai Sport +, trova un nome decisivo per questa distanza.

GERARCHIE RIBALTATE – Ciro Venerato dà i voti al mercato. Fra le big non ha dubbi: «La differenza tra Inter e Juventus è tutta liofilizzata in un nome, Giuseppe Marotta. Cioè: l’Inter, tra mille problemi, è riuscita a fare un mercato secondo me grandissimo. Ha preso grandi giocatori e un grandissimo allenatore qual è Simone Inzaghi. La Juventus ha avuto tantissime difficoltà in campo e anche fuori, perché non è riuscita a prendere Miralem Pjanic regalato dal Barcellona non essendo riuscita a dismettere i giocatori presi dopo l’addio di Marotta».